アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが思いがけない人物と遭遇したようだ。驚きの表情をみせながら、久々の再会に熱いハグで応える様子が話題を呼んだ。現地６月９日、アルゼンチン代表はワールドカップ前最後となるテストマッチをアイスランド代表と戦った（３対０で勝利）。その試合直後だ。両チームの選手たちが健闘を称え合ってハイタッチを交わすなか、メッシの元を訪れた長身の青年がいた。20歳のFWダニエル・グジョンセ