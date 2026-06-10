千葉県を中心に生息が確認され、農作物に被害をもたらしている特定外来生物の「キョン」。その被害は、茨城県でも確認されました。【写真を見る】「やめろやめろ！」キョンがブドウをムシャムシャ茨城でも農作物被害茨城に定着すると本州全域に定着のおそれもシカ科の特定外来生物「キョン」ブドウ農園に被害ビニールハウスをうろつく中型犬ほどの動物。鈴木農園鈴木弘晃さん「見てるだけなら、かわいいんですけどね。ブド