大分県内企業への就職率向上に向け、高校の教員と企業の採用担当者が一堂に会して情報を交換する会が10日、大分市で開かれました。 【写真を見る】地元就職増加へ高校と企業の情報交換会を大分県などが開催 この情報交換会は、高校生の進路選択に役立てるとともに県内企業への就職率を高めることを目指して県などが開催しました。 会場のクラサス武道スポーツセンターには、県内の高校と特別支援学校合わせて56の