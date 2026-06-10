大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、6月10日の放送に歌手の小柳ルミ子が出演した。6年前の出演時に「引退」を宣言して話題となった小柳が、思いとどまった理由を語った。 小柳ルミ子「（前回の出演から）6年ぶりです。この番組で爆弾発言をして。『引退します』っていう。コロナのときで、仕事がなくなって。もう私のイスは