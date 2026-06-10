「ショウヘイは最低だ」の合唱直後に適時打＆10得点の大爆発【MLB】ドジャース 12ー3 パイレーツ（日本時間10日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。試合終盤、敵地ファンが大谷に浴びせた痛烈な“野次”と、その直後に起きた劇的展開がネット上で話題に。「なんでわざわざ導火線に火をつけるんだ？」「やらかしたなぁ、パイレーツファン