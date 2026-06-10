「ショウヘイは最低だ」の合唱直後に適時打＆10得点の大爆発

【MLB】ドジャース 12ー3 パイレーツ（日本時間10日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。試合終盤、敵地ファンが大谷に浴びせた痛烈な“野次”と、その直後に起きた劇的展開がネット上で話題に。「なんでわざわざ導火線に火をつけるんだ？」「やらかしたなぁ、パイレーツファン」とファンの皮肉が寄せられていた。

2-2の同点で迎えた7回無死一、三塁のチャンスで大谷が打席に向かうと、パイレーツファンから野次が飛び交った。「ショウヘイは最低だ」というスーパースターへの容赦ないブーイング。敵地での心ない野次は、スター選手にとって宿命とも言えるが、この大合唱が大谷、そしてドジャース打線を呼び起こすことになった。

敵地が騒然となるなか、相手捕手の悪送球の間に三走が生還してドジャースが勝ち越し。その直後、大谷が左中間へ技ありの適時打を放ち追加点。以降も打線がつながり、この回だけで一挙10得点を奪うビッグイニングとなった。このイニング、大谷は適時打と押し出し四球で2打点をマークした。

敵地ファンの強烈な煽りが、結果としてドジャース打線の猛攻につながっただけに、ネット上の日本ファンは大盛り上がり。SNS上には「このチャントから崩壊してマジ笑った」「煽った直後に打たれるのは草」「スキーンズが変わった途端にｗ」「バカ笑った痛烈な仕返し」「因果応報である」などの声が溢れ返った。“怪物”を不用意に刺激し、手痛いしっぺ返しを食らう形となったパイレーツファンに苦笑いするしかなかったようだ。（Full-Count編集部）