山形県東根市の中高一貫校、東桜学館が山形大学と共同で探究学習に関する新たなプロジェクトを立ち上げました。大学の知見を生かし、学習の質の向上などを目指します。この「GAKKANプロジェクト」は、東桜学館中学校・高校と山形大学の社会共創デジタル学環の共同プロジェクトで、自ら課題を見つけ解決する「探究学習」の質の向上や海外展開を目指します。6月9日は、山形大学の奥野貴士教授が高校生に向けて講演し、国や自治体など