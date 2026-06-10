お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が８日までにオフィシャルブログを更新。ダイエット中に“爆食ロケ”をしたことを明かした。 江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。また、５月１日に更新したブログにて「ここ６年間での最高体重をたたき出しましたので、今日からダイエットすることを誓います」と宣