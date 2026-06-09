秋田朝日放送 本格的な夏を前にエアコンを購入する駆け込み需要が発生しています。その背景には、来年から国の定める省エネ基準が大幅に引き上がるという２０２７年問題があります。 秋田市の家電量販店には７万円台から５０万円台のエアコン、およそ１３０台が並びます。売り場には至る所に「エアコン２０２７年問題」という文字が。国は脱炭素社会を目指すことなどを背景に、来年４月から製造メーカーに対