『コジコジ』と全国の『カフェ・ド・クリエ』が初めてコラボレーションした「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」が数量限定で発売。6月10日（水）より店頭で予約受け付けを開始する。＞＞＞バッグやポーチ、グラスをチェック！（写真12点）『コジコジ』は、さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の作品。アニメ放送から20年以上経った現在でも、その作