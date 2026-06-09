鳴門市で生まれた絵画グループ「ベニウズ」が2026年、創立80周年を迎えました。その「ベニウズ」の中心人物が、隻眼の画家、故・津田季穂さんです。彼が作品とともに「ベニウズ」に託した、この世界を描くメソッドとは。 徳島市銀座のギャラリーグレイス。ここで今、絵画グループ「ベニウズ」の創立80周年を記念した展覧会が開かれています。 「松」雑賀公秀 1980年頃 水彩・パステル 「サӦ