鳴門市で生まれた絵画グループ「ベニウズ」が2026年、創立80周年を迎えました。



その「ベニウズ」の中心人物が、隻眼の画家、故・津田季穂さんです。



彼が作品とともに「ベニウズ」に託した、この世界を描くメソッドとは。

徳島市銀座のギャラリーグレイス。



ここで今、絵画グループ「ベニウズ」の創立80周年を記念した展覧会が開かれています。

「松」雑賀公秀 1980年頃 水彩・パステル



「サーカス小屋の裏側」高砂幸哲 1978年 油彩・キャンバス



「自画像」東伊三雄 1950年頃 オイルパステル



「ベニウズ」は戦後間もない1946年、鳴門市で生まれました。



グループ名の由来は「紅色の渦潮」。



戦時中には抑圧されていた芸術へのたぎるような想いを、メンバーたちはその名に込めたのです。

かもめと眉山 八木和彦春。



銀河ステーション 眉山夜桜幻想第四次 八木和彦。



ベニウズのメンバー八木和彦さんです。

八木さんをひきつけてやまない、一枚の絵画。



激しいのに、どこか優しさに包まれるような色使い。



描いたのは隻眼の画家、津田季穂。



放浪の末、鳴門市にたどり着き1947年、「ベニウズ」へ参加しました。



やがて、メンバーたちの精神的支柱となっていきます。

（ベニウズのメンバー・八木和彦さん）

「生きる道を示してくれる人、その生きる道と言うのが一、般的な生き方とは全然違う」

「すごく不思議な、でも魅力のあるものだった」

八木さんも津田に導かれ、画家を志した一人です。



約60年前、小学生のころ訪れた「ベニウズ」の展覧会で津田にかけられた一言、「八木くん絵は好きかい？」。



この一瞬が、八木さんの人生を決めました。



高校2年生の時、津田に師事。



同時に「ベニウズ」への参加を決めました。



以来、八木さんは津田季穂の最後の弟子として、今も誰もが持つ「心のふるさと」を描き続けています。

（ベニウズのメンバー・八木和彦さん）

「（津田季穂の言葉）わたしは思う、偉大な壮麗な大規模な人を驚倒させるような、所謂一大惑星となるよりは」

「むしろ、野に咲く名も知れぬ小さな花となることこそ望ましい」

「ダリヤやバラには驚かないが、あの小さな小さな黄色や紫の花をつけた、心なき人に踏みつけられて暫く咲くあれらの花にこそ、最も驚くべき神の創造の神秘を見つけませんか」

「私はあれらの名もない花の美しさを見ると胸が熱くなります」

「摘むことはできない、踏みつけるか愛でるか2つに1つ、そんな画家になりたい」

（ベニウズのメンバー・八木和彦さん）

「別に画家になろうというのではなく、一生そういう風に絵を描き続けていけたら、生き方を導いてくれた人」

津田季穂は1899年、父が徳川慶喜の主治医という栃木の名家に生まれます。



15歳のとき猟銃の事故で右目を失うも、画家を志しました。

43歳でカトリックの洗礼をうけたあと、東京、福岡、高知など各地を放浪のすえ、鳴門へと移り住みます。



そこで結成1年の「ベニウズ」に参加しました。



酒を飲みながら、大声で芸術論を交わす。



津田の周りには、芸術に飢えた若者たちが集うようになりました。

（ベニウズのメンバー・八木和彦さん）

「（津田季穂の言葉）絵は人を驚かすのではない、自分がまず驚かないと」

「一番の原動力は感動、それは向こうからやってくる。自分の力で起こすものではない」

「全力で表現しようとすることが一番大事、そこにうまいとか下手とか全然すっ飛んでしまう、計算じゃない生き方」

（記者）

「津田さんが描いたカキと青ミカンの絵があります。タイトルは『無関心』」

「裏返してみると、その無関心の意味が書かれています、端折って読むと」

「無関心というのは、かたよらず公平で私心なく『どうでもよい』とか、『どちらでも同じ事だ』というような怠惰な気分とは全く違ったものである」

津田を中心とする集まりからできた鳴門教会。



ここに、津田が描いた15枚に及ぶ宗教画「十字架の道行」が残されています。





作品名

❝イエス十字架にくぎづけにせられ給う ❞

作品名

❝イエス十字架よりおろされ給う ❞



作品名

❝復活のキリスト」❞

鳴門の地に確かな足跡を残した津田季穂は1981年、81歳でこの世を在りました。



その魂は今、ここで静かに眠っています。



会員15人の作品72点が展示されている今回の展覧会。



死後45年経った今も「ベニウズ」には、たった一つの目でこの世界を見つめ続けた画家、津田季穂の熱い思いが受け継がれています。



最後に八木さんが、とっておきのエピソードを話してくれました。

（ベニウズのメンバー・八木和彦さん）

「津田先生に、ベニウズの創立メンバーが出会った頃一緒に写生した」

「津田先生だけ対象物と反対方向にイーゼルを立てて描いていた物を見て、それとそっくりに描くのではなく」

「いったん心に、心の中の像をキャンバスに描いた」

対象の本質をとらえ続けた、津田季穂の心の目。



津田の作品を購入することもできるベニウズ展は、6月28日までギャラリーグレイスで開かれています。



「八木くん絵は好きかい？」



この時間は、創立80年を迎えた画家グループ「ベニウズ」についてお伝えしました。