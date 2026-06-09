【「ガシャポンボックス」新商品】 6月9日より 順次発売 バンダイは、コンビニで楽しめるガシャポン「ガシャポンボックス」の新商品8種を発表した。 今回6月9日より発売予定の新商品を発表しており、商品のラインナップは、「モンチッチ めじるしアクセサリー アナザーカラーver.」「機動戦士ガンダム まちぼうけ ガンダムの場合２ ブラッククリアVer」「ジョジョの奇妙な