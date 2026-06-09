物凄い勢いで発展を続けるインド。6月９日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、「超スケール経済インド: 次世代超大国のビジネス地図」という本の著者の難波昇平さんがインドの経済発展について語りました。 大竹「カーストってどれくらいに分かれているんですか？」 難波「大きいのが4つあるんですけど、あとはアウト・オブ・カーストみたいな感じで下にカーストが分か