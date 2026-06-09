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YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「うまトマはハンバーグじゃない方が美味い」と題した動画を公開した。動画では、ブチギレ氏原とサカモトの2人が、新作メニュー「うまトマチーズ牛めし」を実食し、その予想を超えるクオリティを熱量高くレビューしている。



冒頭、氏原は「うまトマチーズ牛めしということで、牛めしにうまトマのソースをかけたものが発売された」と商品を紹介。定番のハンバーグがない状態に「どうなんだろうなとは思ってたわ」と当初は半信半疑だったことを明かす。しかし、たっぷり入ったチーズがとろりと伸びる様子を確認しながら一口頬張ると、目を見開いて「これうまっ」「マジうま」と瞬時に絶賛モードへ突入した。そのリアクションを見たサカモトが「ハンバーグのやつとどっちが美味いの？」と鋭い質問を投げかけると、氏原は迷うことなく「こっちの方が美味いと思ってる」と断言する。サカモト自身も大きく口に運び、「めちゃくちゃ美味い」と高評価。これには氏原も手を叩いて喜び、「すーごい美味いわ」「久しぶりに見たね、この感じ」と、その完成度の高さを手放しで称賛している。



動画の終盤、サカモトが満足げな表情で「これはもうリピートだな」と語り、「どこがいいの？」と美味しさの理由を尋ねると、氏原は「にんにく」と即答。最後には満点の星5つという最高評価を叩き出した。定番のハンバーグ入りを凌駕するほどの旨さを放つ新作メニューの魅力が存分に伝わり、思わず店へ足を運びたくなるような食欲をそそるレビュー動画となっている。