歌舞伎俳優の片岡愛之助が８日までにオフィシャルブログを更新。妻で女優の藤原紀香が出演する舞台『罠』の初日公演を観劇したことを報告した。 同舞台は、６人の男女のだまし合いや駆け引きが繰り広げられ、謎が謎を呼ぶ推理劇。主演の上川隆也はカンタン警部を演じ、藤原はエリザベート役を演じる。 ６日、愛之助は「妻の初日!!」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「妻の舞台初日『罠』行って来ました」と切り出し、「