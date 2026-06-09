片岡愛之助、妻・藤原紀香の舞台初日を観劇「何回観ても面白い作品」
歌舞伎俳優の片岡愛之助が８日までにオフィシャルブログを更新。妻で女優の藤原紀香が出演する舞台『罠』の初日公演を観劇したことを報告した。
同舞台は、６人の男女のだまし合いや駆け引きが繰り広げられ、謎が謎を呼ぶ推理劇。主演の上川隆也はカンタン警部を演じ、藤原はエリザベート役を演じる。
６日、愛之助は「妻の初日!!」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「妻の舞台初日『罠』行って来ました」と切り出し、「何回観ても面白い作品です！！！！！！」と絶賛。「前回のお芝居とテイストが変わっていて とても新鮮、そして深さを感じました」と感想をつづった。
さらに、「上川隆也さん始め、皆様にもお会い出来て久しぶり〜と言う感じで、とても楽しいひと時でした」と上川ら出演者との再会を喜んだ。
最後には「そして、ぶらっとしてみました 長閑な土曜日の午後と言う感じでした」と周辺を散策した様子も報告しつつ、「さて、今から明日のロケ地に向かいまぁす 結構遠い感じです」「妻も頑張っていたので、僕も撮影頑張りまぁす」と藤原の活躍に刺激を受けながら、自身も撮影に向かうことを明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「初日の昼の部からご覧になれたのですね」「ドキドキの１回目、ご主人に見守られて紀香さんは心強かっただろうな」「紀香さんは公演を愛之助さんは長旅・ロケを体調 崩さないように頑張ってくださーい」「上川さんファンであるけど紀香さんファンにもなりました」「名コンビ」「旦那様は妬けちゃうかな？」「初日おめでとうございます」などの声が寄せられている。
同舞台は、６人の男女のだまし合いや駆け引きが繰り広げられ、謎が謎を呼ぶ推理劇。主演の上川隆也はカンタン警部を演じ、藤原はエリザベート役を演じる。
６日、愛之助は「妻の初日!!」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「妻の舞台初日『罠』行って来ました」と切り出し、「何回観ても面白い作品です！！！！！！」と絶賛。「前回のお芝居とテイストが変わっていて とても新鮮、そして深さを感じました」と感想をつづった。
最後には「そして、ぶらっとしてみました 長閑な土曜日の午後と言う感じでした」と周辺を散策した様子も報告しつつ、「さて、今から明日のロケ地に向かいまぁす 結構遠い感じです」「妻も頑張っていたので、僕も撮影頑張りまぁす」と藤原の活躍に刺激を受けながら、自身も撮影に向かうことを明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「初日の昼の部からご覧になれたのですね」「ドキドキの１回目、ご主人に見守られて紀香さんは心強かっただろうな」「紀香さんは公演を愛之助さんは長旅・ロケを体調 崩さないように頑張ってくださーい」「上川さんファンであるけど紀香さんファンにもなりました」「名コンビ」「旦那様は妬けちゃうかな？」「初日おめでとうございます」などの声が寄せられている。