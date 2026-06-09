お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が９日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」で、所属事務所・マセキ芸能社の養成所「マセキ芸人アカデミー」で講師を務めたことを明かした。塙は「昨日、２期生の初めての顔合わせだった。２時間あるんですけど、まあネタ見せじゃないから何でもいいですよ、と。むしろ質問会みたいのがメインだから、みんなから質問して答えてくださいみたいので、昨日行ったんだけど」。そ