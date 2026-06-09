6月7日、7人組アイドルグループ「なにわ男子」長尾謙杜と元「E-girls」稲垣莉生の熱愛が、『文春オンライン』で報じられた。人気アイドルの熱愛報道は衝撃をもたらしたが、お相手の “匂わせ疑惑” が波紋を呼んでいる。「長尾さんと稲垣さんは、2025年の冬に交際に発展したと伝えられました。記事によれば、2人は5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）でおこなわれたサッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合を別々に観戦