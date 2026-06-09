新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ABEMA NEWSチャンネルにて厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送中。このたび、ABEMAの密着企画「NO MAKE」では元WBC世界フライ級王者・内藤大助の“イマ”に独占密着。この模様はABEMAにて全編無料配信中。番組では、内藤が１年前に東京・亀戸にオープンしたフィットネスジム「EL FINITO（エル・フィニート）」を訪問し、会員と向き合う姿に密着。