ソフトバンクの大津亮介を銀次＆梶谷＆金子3氏がベタ褒めパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」が8日に公開され、銀次さん、金子侑司さんが出演。ゲストに梶谷隆幸さんを迎え、ソフトバンク・大津亮介投手の魅力を語った。 8日時点で、交流戦首位を走るソフトバンクの戦いぶりを振り返る中で、2日の中日戦（バンテリンドーム）で、1安打1四球11奪三振でプロ初の完投勝利を挙げた大津をピックア