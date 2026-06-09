公開中の映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』で、ふたたび強烈な存在感を放っているサブ・ゼロ／ビ・ハン。演じるジョー・タスリムが、この人気キャラクターを中心としたスピンオフ企画の可能性について語っている。 『モータルコンバット』（2021）で初登場したタスリム版サブ・ゼロは、リン・クエイの暗殺者ビ・ハンとして、真田広之演じるハサシ・ハンゾウ／スコーピオンと因縁を結