6月8日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、中国産レアアースについて意見を交わした。 2010年と同じようなことになる可能性もあります 寺島「中国政府が戦略資源として輸出規制するレアアースの日本への輸出が