新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月７日（日）夜８時より稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#121を無料放送した。#121は、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル！」と題し、規格外の財力と驚きの生活を送る３人のセレブママが大集合。彼女たちの豪華な自宅や夫婦の知られざる生活に迫った。 番組前半には、夫と不動産運営やM＆Aの会社を経