ななにー 地下ABEMA…華麗なるセレブママの豪華自宅公開！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月７日（日）夜８時より稲垣吾郎、草剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#121を無料放送した。
#121は、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル！」と題し、規格外の財力と驚きの生活を送る３人のセレブママが大集合。彼女たちの豪華な自宅や夫婦の知られざる生活に迫った。
番組前半には、夫と不動産運営やM＆Aの会社を経営する安田衣里さんが登場。東京・田園調布にある６LDKの大豪邸を披露。なんとこの豪邸は草主演の『終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-』などドラマのロケなどに使用するハウススタジオとして貸し出しており、その結果年間２〜３千万円の“お小遣い”を稼いでいると告白。さらに、現在埼玉県にプール付きの10LLDDKKの自宅兼ハウススタジオを建設中であることや30万円で映画館を貸し切ったことなど、規格外のセレブぶりを語りスタジオを驚かせる。
また、有名戦国武将から続く大金持ち一族である安田さんは、過去に「誘拐は２回経験していて、新聞にも載った」「サマースクールに行ったら父が脅されて、『権利書を渡さないと娘さんは帰せない』ということで４ヶ月アメリカにいたことがある」「家を分散するのは一箇所にとどまりすぎると誘拐される恐れがあるというのも一つの理由」という衝撃の過去を告白し、スタジオを震え上がらせる。
続いて、26歳年上のIT企業役員の夫を持つ菊池瑠々さんのご自宅へ。家賃170万円、450平米の豪邸には200万円の酸素カプセルや200万円の人工芝のテラスが。しかし、菊池さん自身は「物欲がない」と言い、クローゼットには格安通販サイトで購入したという服やカバンがずらり。その一方で、木箱に入ったタンス貯金120万円と口座に入っている金額を合わせて約4100万円もの“へそくり預金残高”を公開。使い道は「ハマっているポーカーのエントリー費」だといい、そのリアルすぎる金額に、ゲストの塩満恵子さんも思わず「税務署大丈夫ですか？」と鋭くツッコミを入れるなど共演者から驚きの声が上がる一幕も。
また、実家は街の中華料理屋を営んでいたものの借金に苦しみ、学生時代は芸能活動で得た収入で家族を助けていたという意外な苦労話も飛び出した。
さらに、公認会計士の夫を持つ塩満恵子さんは、世界３大ブランド・オーデマ ピゲをはじめ総額8000万円の高級時計や総額5000万円にも及ぶエルメスのバッグコレクションを公開。父が香港の貿易会社を経営し、幼少期はボディガード付きの生活を送っていたという生粋のセレブでありながら、現在は渋谷で美容クリニックを経営。自身の年商は10億円超、夫と合わせた年商は20億円を超えるといい、EXIT・りんたろー。も「スペシャルパワーカップルですね」と驚いた様子でコメント。
華麗なるセレブたちの規格外のお金事情とドラマのような暮らしぶりが次々と明らかになった『ななにー 地下ABEMA』#121は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
#121は、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル！」と題し、規格外の財力と驚きの生活を送る３人のセレブママが大集合。彼女たちの豪華な自宅や夫婦の知られざる生活に迫った。
また、有名戦国武将から続く大金持ち一族である安田さんは、過去に「誘拐は２回経験していて、新聞にも載った」「サマースクールに行ったら父が脅されて、『権利書を渡さないと娘さんは帰せない』ということで４ヶ月アメリカにいたことがある」「家を分散するのは一箇所にとどまりすぎると誘拐される恐れがあるというのも一つの理由」という衝撃の過去を告白し、スタジオを震え上がらせる。
続いて、26歳年上のIT企業役員の夫を持つ菊池瑠々さんのご自宅へ。家賃170万円、450平米の豪邸には200万円の酸素カプセルや200万円の人工芝のテラスが。しかし、菊池さん自身は「物欲がない」と言い、クローゼットには格安通販サイトで購入したという服やカバンがずらり。その一方で、木箱に入ったタンス貯金120万円と口座に入っている金額を合わせて約4100万円もの“へそくり預金残高”を公開。使い道は「ハマっているポーカーのエントリー費」だといい、そのリアルすぎる金額に、ゲストの塩満恵子さんも思わず「税務署大丈夫ですか？」と鋭くツッコミを入れるなど共演者から驚きの声が上がる一幕も。
また、実家は街の中華料理屋を営んでいたものの借金に苦しみ、学生時代は芸能活動で得た収入で家族を助けていたという意外な苦労話も飛び出した。
さらに、公認会計士の夫を持つ塩満恵子さんは、世界３大ブランド・オーデマ ピゲをはじめ総額8000万円の高級時計や総額5000万円にも及ぶエルメスのバッグコレクションを公開。父が香港の貿易会社を経営し、幼少期はボディガード付きの生活を送っていたという生粋のセレブでありながら、現在は渋谷で美容クリニックを経営。自身の年商は10億円超、夫と合わせた年商は20億円を超えるといい、EXIT・りんたろー。も「スペシャルパワーカップルですね」と驚いた様子でコメント。
華麗なるセレブたちの規格外のお金事情とドラマのような暮らしぶりが次々と明らかになった『ななにー 地下ABEMA』#121は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
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