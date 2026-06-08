6月7日に更新されたYouTubeチャンネル「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演したのは、元タレントの田代まさし。かつては故・志村けんさんの“右腕”として活躍するも、度重なる薬物逮捕ですべてを失った田代。動画で田代は、YouTubeチャンネル『令和の虎』に出演する実業家3人を前にして、志村さんとドリフターズのリーダーだった故・いかりや長介さんの関係について語った。

「田代さんは『いかりやさんと志村さんって仲良かったんですか？』という質問に、『これ言っていいのかなあ？ この番組が伸びればいいと思って』と間を取ってから『長さんとめちゃくちゃ仲悪かった』などと話しました。いかりやさんはリーダーなので、決定権があるが、志村さんは他にやりたいこともあったため、『結局『加トちゃんケンちゃん』に行く。志村さんの自由になるじゃないですか』と語りました」（芸能担当記者）

志村さんといかりやさんの関係性は、本人たちの口からもたびたび語られてきた。2019年4月5日に『中居正広の金曜日のスマイルたちへSP』（TBS）に出演した志村さんは『8時だョ！全員集合』末期にいかりやさんに飲みに誘われ、「オレはもうしんどいよ。お前がドリフをまとめてくんないかな。お前もこの年になるとわかるよ」と弱音を聞いたと告白。いかりやさんへの思いを聞かれると「師匠として間違いなかったですね」と涙ながらに語っている。

「動画のコメント欄では、“田代さんの話が面白い”という声が多く寄せられていました。とはいえ、志村さん本人も過去明かしていたように、2人の関係は“仲が悪い”という言葉では表しきれないものであったはず。SNSでは、田代さんの発言に拒否感を寄せる声も見られます」

実際にXでは

《いや。なんで無関係な貴方が何を分かってるの？》

《これ、有名な話よね？ てか他人の話で目立とうとするのはやめな。特に故人を利用して》

といった声も見られる。

「現在69歳の田代さんは、薬物で逮捕されること5回。2022年10月27日に出所してからは、講演活動やYouTubeなどへのゲスト出演、音楽イベントの主催などを行っています。2026年4月30日には川崎のクラブチッタで観客約1000人を集めてショーを開催。芸能活動にもやる気を見せており、田代さんだからこそ語れることもあるのでしょうが、とりわけ故人についての発言は賛否を生みがちです」（前出・記者）

天国の志村さんの胸中は……。