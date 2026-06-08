俳優の高橋克典が７日までにオフィシャルブログを更新。手作りの豚キムチチャーハンを披露した。 ２日に更新したブログにて、高橋は「身体大きくしたいのにあまりごお米を食べない息子に、少しでも食べてもらいたいと思いまして」と最近“料理”を始めたことを明かした。５日、「で、今日も」と題してブログを更新すると「今日はいただいた美味しいキムチで」と切り出し、自宅キッチンでフライパンを手に真剣な表情でチャーハンを