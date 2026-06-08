高橋克典、ボリューム満点手作り豚キムチチャーハン披露
俳優の高橋克典が７日までにオフィシャルブログを更新。手作りの豚キムチチャーハンを披露した。
２日に更新したブログにて、高橋は「身体大きくしたいのにあまりごお米を食べない息子に、少しでも食べてもらいたいと思いまして」と最近“料理”を始めたことを明かした。
５日、「で、今日も」と題してブログを更新すると「今日はいただいた美味しいキムチで」と切り出し、自宅キッチンでフライパンを手に真剣な表情でチャーハンを炒める姿を公開。
続けて「フライパン買いなおそ。笑」「僕がよく使うようになってから急に古くなってきた」とユーモアを交えてつづりつつ、豚肉やキムチがたっぷり入ったボリューム満点の豚キムチチャーハンを披露。「できた」と嬉しそうにつづり、完成した一皿を手に笑顔を見せた。
高橋は「金山様様です」とレシピ本『金山一彦流 チャーハンの極意！＆おかずの素スペシャル』も紹介。「すっかり楽しくなってきた」と料理への意欲がますます高まっている様子を明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「美味しそう」「良いですね」「いつか、克典さんの手料理を食べてみたい」「今の季節にピッタリ」などの声が寄せられている。
２日に更新したブログにて、高橋は「身体大きくしたいのにあまりごお米を食べない息子に、少しでも食べてもらいたいと思いまして」と最近“料理”を始めたことを明かした。
５日、「で、今日も」と題してブログを更新すると「今日はいただいた美味しいキムチで」と切り出し、自宅キッチンでフライパンを手に真剣な表情でチャーハンを炒める姿を公開。
高橋は「金山様様です」とレシピ本『金山一彦流 チャーハンの極意！＆おかずの素スペシャル』も紹介。「すっかり楽しくなってきた」と料理への意欲がますます高まっている様子を明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「美味しそう」「良いですね」「いつか、克典さんの手料理を食べてみたい」「今の季節にピッタリ」などの声が寄せられている。