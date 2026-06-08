時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは三重県の60代の方からのお便り。詐欺のニュースを見るたび、思い出す苦い経験は――。* * * * * * *タイムリーな誘惑最近の詐欺は手口が巧妙で金額も桁違い。ニュースを見るたびに明日は我が身と気を引き締めな