2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が５日、オフィシャルブログを更新。俳優の水谷豊や歌手の由紀さおりらに誕生日を祝ってもらった様子を公開した。 ５月15日に“傘寿”を迎えた美川。この日、美川は「お誕生日会ラストよ〜」と題してブログを更新すると、「本当に本当に誕生日の写真のラストがまだあったわ〜」と切り出し、「仲の良いお友達、そして、由紀さおりさん