美川憲一、由紀さおり＆水谷豊から“傘寿”を祝福され笑顔
2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が５日、オフィシャルブログを更新。俳優の水谷豊や歌手の由紀さおりらに誕生日を祝ってもらった様子を公開した。
５月15日に“傘寿”を迎えた美川。この日、美川は「お誕生日会ラストよ〜」と題してブログを更新すると、「本当に本当に誕生日の写真のラストがまだあったわ〜」と切り出し、「仲の良いお友達、そして、由紀さおりさん 水谷豊さんにも誕生日のお祝いをして頂いたわ〜」と報告。
会場は、美川が「とっても好きな青山の『西岡』で」と東京・青山の日本料理店だったと明かし、由紀や水谷をはじめとする親交の深い友人らと笑顔を見せる集合ショットを公開。
また、誕生日会では「お友達からのサプライズで 美川っぽいケーキが登場したわ〜」とも明かし、美川が好きな高級ブランド「ルイ・ヴィトン」をイメージした華やかなバースデーケーキや 「美川憲一様 お誕生日おめでとうございます」のメッセージやリボン、バッグのモチーフ、札束を模した装飾などがあしらわれたインパクト抜群のケーキを手にした美川の姿も披露。サプライズを前に笑顔を見せる様子から、誕生日会を心から楽しんだことがうかがえる。
最後は「皆様ありがとうございました」と感謝の言葉をつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「最高のケーキですね 笑」「札束付きとは 笑」「とっても楽しげなお誕生日パーティ」「おもしろい」「すごすぎ」「素敵なお仲間」「豪華な方達とのお写真、素敵」「ルイヴィトンのケーキ、美川さんらしく、カッコ良くて素敵」「豪華な誕生日ですね！素敵です！」「ヴィトンのケーキ、初めて見ました」「１万円札のチョコが（笑）笑えました」 「芸が細かい」「素敵な皆様といっしょにお祝いハッピーだー」「おめでとうございます」などの声が寄せられている。
５月15日に“傘寿”を迎えた美川。この日、美川は「お誕生日会ラストよ〜」と題してブログを更新すると、「本当に本当に誕生日の写真のラストがまだあったわ〜」と切り出し、「仲の良いお友達、そして、由紀さおりさん 水谷豊さんにも誕生日のお祝いをして頂いたわ〜」と報告。
また、誕生日会では「お友達からのサプライズで 美川っぽいケーキが登場したわ〜」とも明かし、美川が好きな高級ブランド「ルイ・ヴィトン」をイメージした華やかなバースデーケーキや 「美川憲一様 お誕生日おめでとうございます」のメッセージやリボン、バッグのモチーフ、札束を模した装飾などがあしらわれたインパクト抜群のケーキを手にした美川の姿も披露。サプライズを前に笑顔を見せる様子から、誕生日会を心から楽しんだことがうかがえる。
最後は「皆様ありがとうございました」と感謝の言葉をつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「最高のケーキですね 笑」「札束付きとは 笑」「とっても楽しげなお誕生日パーティ」「おもしろい」「すごすぎ」「素敵なお仲間」「豪華な方達とのお写真、素敵」「ルイヴィトンのケーキ、美川さんらしく、カッコ良くて素敵」「豪華な誕生日ですね！素敵です！」「ヴィトンのケーキ、初めて見ました」「１万円札のチョコが（笑）笑えました」 「芸が細かい」「素敵な皆様といっしょにお祝いハッピーだー」「おめでとうございます」などの声が寄せられている。