アドベンチャーは、総合旅行予約サービス「skyticket（スカイチケット）」のアプリ上で、「ポイントルーレット」の提供を開始した。ログイン後、ルーレットを回すだけで旅行代金に充当できるポイントを獲得できる。1日1回参加可能で、会員であれば誰でも参加できる。獲得したポイントは国内外航空券・ホテル・高速バス・レンタカー・フェリーなどの旅行代金に、100ポイント＝1米ドル相当として充当できる。7月にポイントプログラム