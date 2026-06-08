お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が５日、オフィシャルブログを更新。11歳の長男・誠希千（せいきち）くんとの親子げんかの末に、６歳の長女・こうめちゃん から心温まるプレゼントをもらったことを明かした。 この日、「ごめんね癒された有難う★」と題してブログを更新すると、長男と宿題を始める時間をめぐって口論になったことを振り返った。 小原によると、バスケットボールスクールがある日は帰宅時間が遅くなるた