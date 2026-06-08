小原正子、長男との親子げんか告白…その後の長女の対応に感激
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が５日、オフィシャルブログを更新。11歳の長男・誠希千（せいきち）くんとの親子げんかの末に、６歳の長女・こうめちゃん から心温まるプレゼントをもらったことを明かした。
この日、「ごめんね癒された有難う★」と題してブログを更新すると、長男と宿題を始める時間をめぐって口論になったことを振り返った。
小原によると、バスケットボールスクールがある日は帰宅時間が遅くなるため、普段から「学校から帰宅したらすぐ宿題を済ませる」約束になっているという。しかしこの日は長男が「公園に遊びに行って帰ってきてから宿題する」と主張。小原は「バスケの前には英会話もあるし、夕飯も食べなきゃならないし。。。あかん、宿題してから公園いきなさい いつもその約束やで！」と伝えたものの、“怒鳴る母”と“怒鳴る長男”の親子で言い合いになり、最終的に長男は宿題をせずに公園へ向かったと明かした。
すると、２人のケンカの様子を直接見ていたわけではなかった長女が思わぬ行動を見せたという。「しばらくしたら工作をしはじめまして。。。presentと書かれた大きな袋（この袋も 手作り）を お母さんに くれました」といい、色とりどりの折り紙で作られた花束や、「thank you」のメッセージ、「おかあさんへ きょうはおこっていたでしょ いいきもちにしたいな〜と おもったから ぷれぜんとをあげるよ」とつづられた似顔絵付きの手紙を公開。母親を思いやる娘の優しい気持ちが込められた“present”となっている。
さらに、プレゼントの中には人形やシール帳も入っていたといい、小原は「気を遣わせてごめんね」「ありがとう」と感謝の思いを吐露。
その後については「誠希千とはお互いにあやまってはないけど自然と仲直りできています」と報告。宿題も夕食も無事に間に合ったことを明かし、「寝る時間までに終わっていれば オッケーという約束に変えよう」「自分で時間配分を考えられる性格、年齢なのにある意味、甘やかしすぎていた､､､自立を妨げている､､､と反省」とつづり、自身の接し方についても反省をつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「こうめちゃん、可愛すぎる」「なんか、涙出ました」「お母さんも子供たちも全力で、素敵なご家族だなぁって、いつもほっこりさせてもらっています」「なんて優しい子なんでしょう」「花束を手作りしてプレゼントするという発想も本当に素晴らしい」「鈴木兄妹たちは素晴らしいバランス!!」「こうめちゃんにキュン」「優しいな〜」「お母さんのこと本当に大好きで、お母さんの気持ちをめちゃくちゃ理解しているのも、すごい」「子どもとの自立って、突然やってきますよね」「お母さんの気持ちも凄いわかります」「癒される、すごく優しい気持ちになれます」「自立を妨げていた、、、、、、実に大切なことに気づいたお母さん、立派」「お手紙がかわいすぎて泣きそう」などの声が寄せられている。
この日、「ごめんね癒された有難う★」と題してブログを更新すると、長男と宿題を始める時間をめぐって口論になったことを振り返った。
小原によると、バスケットボールスクールがある日は帰宅時間が遅くなるため、普段から「学校から帰宅したらすぐ宿題を済ませる」約束になっているという。しかしこの日は長男が「公園に遊びに行って帰ってきてから宿題する」と主張。小原は「バスケの前には英会話もあるし、夕飯も食べなきゃならないし。。。あかん、宿題してから公園いきなさい いつもその約束やで！」と伝えたものの、“怒鳴る母”と“怒鳴る長男”の親子で言い合いになり、最終的に長男は宿題をせずに公園へ向かったと明かした。
さらに、プレゼントの中には人形やシール帳も入っていたといい、小原は「気を遣わせてごめんね」「ありがとう」と感謝の思いを吐露。
その後については「誠希千とはお互いにあやまってはないけど自然と仲直りできています」と報告。宿題も夕食も無事に間に合ったことを明かし、「寝る時間までに終わっていれば オッケーという約束に変えよう」「自分で時間配分を考えられる性格、年齢なのにある意味、甘やかしすぎていた､､､自立を妨げている､､､と反省」とつづり、自身の接し方についても反省をつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「こうめちゃん、可愛すぎる」「なんか、涙出ました」「お母さんも子供たちも全力で、素敵なご家族だなぁって、いつもほっこりさせてもらっています」「なんて優しい子なんでしょう」「花束を手作りしてプレゼントするという発想も本当に素晴らしい」「鈴木兄妹たちは素晴らしいバランス!!」「こうめちゃんにキュン」「優しいな〜」「お母さんのこと本当に大好きで、お母さんの気持ちをめちゃくちゃ理解しているのも、すごい」「子どもとの自立って、突然やってきますよね」「お母さんの気持ちも凄いわかります」「癒される、すごく優しい気持ちになれます」「自立を妨げていた、、、、、、実に大切なことに気づいたお母さん、立派」「お手紙がかわいすぎて泣きそう」などの声が寄せられている。