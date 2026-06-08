新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の公開を記念し、６月13日（土）より『ケロロ軍曹』特集チャンネルを期間限定で初開設する。 『ケロロ軍曹』は、1999年より「月刊少年エース」（KADOKAWA）にて連載中の吉崎観音による大人気漫画が原作の地球侵略のためにやってきたケロン星人のケロロ軍曹とその小隊メンバーたちが日向家での居候生活を送りながら