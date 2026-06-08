新作映画公開記念、ABEMAでケロロ軍曹特集チャンネル初開設
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の公開を記念し、６月13日（土）より『ケロロ軍曹』特集チャンネルを期間限定で初開設する。
『ケロロ軍曹』は、1999年より「月刊少年エース」（KADOKAWA）にて連載中の吉崎観音による大人気漫画が原作の地球侵略のためにやってきたケロン星人のケロロ軍曹とその小隊メンバーたちが日向家での居候生活を送りながら巻き起こすドタバタコメディ。ギャグ満載のストーリーやパロディネタ、個性豊かなキャラクターたちが老若男女問わず幅広い人気を集め、2004年にTVアニメ化されて以降、７年にわたり放送されたほか、劇場版アニメ全５作が公開されるなど2000年代を代表する人気作として社会現象を巻き起こした。2026年６月26日（金）には約15年ぶりとなるシリーズ最新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の公開も予定されており、さらなる盛り上がりを見せている。
このたび「ABEMA」での初開設が決定した『ケロロ軍曹』特集チャンネルでは、TVアニメ１stシーズンから７thシーズンまで全358話を６月13日（土）の開設から７月10日（金）まで毎日無料放送。放送後１週間、放送エピソードを無料で楽しめる。
(C)吉崎観音／KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV
(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会
『ケロロ軍曹』は、1999年より「月刊少年エース」（KADOKAWA）にて連載中の吉崎観音による大人気漫画が原作の地球侵略のためにやってきたケロン星人のケロロ軍曹とその小隊メンバーたちが日向家での居候生活を送りながら巻き起こすドタバタコメディ。ギャグ満載のストーリーやパロディネタ、個性豊かなキャラクターたちが老若男女問わず幅広い人気を集め、2004年にTVアニメ化されて以降、７年にわたり放送されたほか、劇場版アニメ全５作が公開されるなど2000年代を代表する人気作として社会現象を巻き起こした。2026年６月26日（金）には約15年ぶりとなるシリーズ最新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の公開も予定されており、さらなる盛り上がりを見せている。
(C)吉崎観音／KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV
(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会