サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンドで、モンテディオ山形は7日、アウェーで大分トリニータと対戦し、1対0で敗れました。最終順位は40チーム中28位で大会を終えました。百年構想リーグのプレーオフラウンドは、4つのグループに分かれた各地域リーグで、同じ順位のチーム同士が戦い、最終順位を決めます。アウェーでウエストB7位の