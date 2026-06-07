気象庁によりますと、沖縄本島地方と先島諸島では、警報級の大雨の恐れはなくなったということです。一方、四国地方をはじめとした西日本では、引き続き、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。 ＜画像で確認する＞全国の週間天気予報や雨シミュレーションなど ＜全国の週間天気予報＞＜きょう明日の予想天気図＞＜気象庁発表の全国の気象概況＞＜四国地方の気象概況＞▼四国地方の雨シミュレ&#