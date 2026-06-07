気象庁によりますと、沖縄本島地方と先島諸島では、警報級の大雨の恐れはなくなったということです。一方、四国地方をはじめとした西日本では、引き続き、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

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＜全国の週間天気予報＞

＜きょう明日の予想天気図＞

＜気象庁発表の全国の気象概況＞

＜四国地方の気象概況＞

▼四国地方の雨シミュレーション 7日（日）午後

＜伊豆諸島の気象概況＞

▼伊豆諸島の雨シミュレーション 7日午後6時～8日午前6時

▼7日（日）午後の雨シミュレーション

▼8日（月）午前の雨シミュレーション

▼8日（月）午後の雨シミュレーション

＜全国の週間天気予報＞

＜きょう明日の予想天気図＞

＜気象庁発表の全国の気象概況＞

四国地方では7日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、西日本では、落雷や突風にも注意してください。

［気象概況］

前線を伴った低気圧が九州南部付近を東北東へ進んでいます。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となっています。

前線上の低気圧は、8日にかけて本州の南岸を東北東進する見込みです。

［雨の予想］

西日本では、非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

7日12時から8日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、

四国地方 200ミリ

［防災事項］

四国地方では7日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、西日本では、落雷や突風にも注意してください。

＜四国地方の気象概況＞

四国地方では、7日朝から夜のはじめ頃にかけて低い土地の浸水や河川の増水に、7日昼前から夜遅くにかけて土砂災害に十分注意してください。

［気象概況］

華南から日本の南にのびる前線上の低気圧が、7日午後に四国の南岸を東北東へ進む見込みです。

四国地方では、前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響により、太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。また、台風第6号による大雨やその後の前線の影響で降水量の多かった地域では、土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

雨雲が現在の予想以上に発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

太平洋側では7日朝から夜のはじめ頃にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。

7日に予想される1時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 30ミリ

太平洋側 70ミリ

7日6時から8日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 150ミリ

太平洋側 300ミリ

［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

▼四国地方の雨シミュレーション 7日（日）午後

＜伊豆諸島の気象概況＞

伊豆諸島では8日未明から昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

［気象概況］

8日は、前線を伴った低気圧が日本の南から伊豆諸島付近を通過する見込みです。

前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、伊豆諸島では、7日夜遅くから8日昼前にかけて大気の状態が不安定となるでしょう。

［雨の予想］

伊豆諸島では、7日夜遅くから8日明け方にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

7日に予想される1時間降水量は多い所で、

伊豆諸島北部 20ミリ

伊豆諸島南部 40ミリ

8日に予想される1時間降水量は多い所で、

伊豆諸島北部 30ミリ

伊豆諸島南部 50ミリ

7日6時から8日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

伊豆諸島北部 100ミリ

伊豆諸島南部 150ミリ

［防災事項］

伊豆諸島では、8日未明から昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

▼伊豆諸島の雨シミュレーション 7日午後6時～8日午前6時

▼7日（日）午後の雨シミュレーション

▼8日（月）午前の雨シミュレーション

▼8日（月）午後の雨シミュレーション