徳島市は生活保護費の過大請求問題について、2009年度にはすでに行われていたと市議会に報告しました。6月4日に開かれた、徳島市議会の文教厚生委員会。この中で、生活保護費の過大請求について生活福祉第一課の担当者は、2009年度にすでに過大請求が行われていたことや、2009年度から2023年度までに、生活保護受給者から徴収できなかった金額が約1億6300万円にのぼることを報告しました。生活保護費は4分の3を国が負担し、残り4分