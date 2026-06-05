【トルコ】 消費者物価指数（5月）16:00 予想N/A前回4.18%（前月比) 予想N/A前回32.37%（前年比) 生産者物価指数（5月）16:00 予想N/A前回3.17%（前月比) 予想N/A前回28.59%（前年比) 【ユーロ圏】 フランス経常収支（4月）15:45 予想N/A前回-12.0億ユーロ フランス貿易収支（4月）15:45 予想N/A前回-68.64億ユーロ フランス鉱工業生産指数（4月）15:4