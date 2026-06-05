これからの予定【経済指標】
【トルコ】
消費者物価指数（5月）16:00
予想 N/A 前回 4.18%（前月比)
予想 N/A 前回 32.37%（前年比)
生産者物価指数（5月）16:00
予想 N/A 前回 3.17%（前月比)
予想 N/A 前回 28.59%（前年比)
【ユーロ圏】
フランス経常収支（4月）15:45
予想 N/A 前回 -12.0億ユーロ
フランス貿易収支（4月）15:45
予想 N/A 前回 -68.64億ユーロ
フランス鉱工業生産指数（4月）15:45
予想 N/A 前回 1.0%（前月比)
ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）18:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 0.8% 前回 0.8%（前年比)
【台湾】
消費者物価指数（CPI）（5月）17:00
予想 2.25% 前回 1.74%（前年比)
【インド】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）19:30
予想 7.3% 前回 7.8%（前年比)
【米国】
雇用統計（5月）21:30
予想 8.9万人 前回 11.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)
予想 3.4% 前回 3.6%（平均時給・前年比)
【カナダ】
雇用統計（5月）21:30
予想 1.0万人 前回 -1.77万人（雇用者数・前月比)
予想 6.9% 前回 6.9%（失業率)
Ivey購買部協会指数（5月）23:00
予想 N/A 前回 57.7
※予定は変更されることがあります。
消費者物価指数（5月）16:00
予想 N/A 前回 4.18%（前月比)
予想 N/A 前回 32.37%（前年比)
生産者物価指数（5月）16:00
予想 N/A 前回 3.17%（前月比)
予想 N/A 前回 28.59%（前年比)
【ユーロ圏】
フランス経常収支（4月）15:45
予想 N/A 前回 -12.0億ユーロ
フランス貿易収支（4月）15:45
予想 N/A 前回 -68.64億ユーロ
フランス鉱工業生産指数（4月）15:45
予想 N/A 前回 1.0%（前月比)
ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）18:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 0.8% 前回 0.8%（前年比)
【台湾】
消費者物価指数（CPI）（5月）17:00
予想 2.25% 前回 1.74%（前年比)
【インド】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）19:30
予想 7.3% 前回 7.8%（前年比)
【米国】
雇用統計（5月）21:30
予想 8.9万人 前回 11.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)
予想 3.4% 前回 3.6%（平均時給・前年比)
【カナダ】
雇用統計（5月）21:30
予想 1.0万人 前回 -1.77万人（雇用者数・前月比)
予想 6.9% 前回 6.9%（失業率)
Ivey購買部協会指数（5月）23:00
予想 N/A 前回 57.7
※予定は変更されることがあります。