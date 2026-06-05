【トルコ】
消費者物価指数（5月）16:00
予想　N/A　前回　4.18%（前月比)
予想　N/A　前回　32.37%（前年比)

生産者物価指数（5月）16:00
予想　N/A　前回　3.17%（前月比)
予想　N/A　前回　28.59%（前年比)

【ユーロ圏】
フランス経常収支（4月）15:45
予想　N/A　前回　-12.0億ユーロ

フランス貿易収支（4月）15:45
予想　N/A　前回　-68.64億ユーロ

フランス鉱工業生産指数（4月）15:45
予想　N/A　前回　1.0%（前月比)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）18:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)　
予想　0.8%　前回　0.8%（前年比)

【台湾】
消費者物価指数（CPI）（5月）17:00
予想　2.25%　前回　1.74%（前年比)

【インド】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）19:30
予想　7.3%　前回　7.8%（前年比)

【米国】
雇用統計（5月）21:30
予想　8.9万人　前回　11.5万人（非農業部門雇用者数・前月比)　
予想　4.3%　前回　4.3%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.2%（平均時給・前月比)　
予想　3.4%　前回　3.6%（平均時給・前年比)

【カナダ】
雇用統計（5月）21:30
予想　1.0万人　前回　-1.77万人（雇用者数・前月比)
予想　6.9%　前回　6.9%（失業率)

Ivey購買部協会指数（5月）23:00
予想　N/A　前回　57.7

※予定は変更されることがあります。