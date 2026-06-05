歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第21回のタイトルは「風雲！竹田城」。秀吉（演：池松壮亮）と小一郎（演：仲野太賀）兄弟は、荒木村重（演：トータス松本）に代わり播磨を攻略します。ここで登場したのが、名軍師・黒田官兵衛（演：倉悠貴）。官兵衛はこのとき姫路城代であり、しかも「小寺官兵衛」と名乗っていました。若き日の黒田官兵衛はどんな人物だったのか？ 本記事では「