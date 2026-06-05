普段はとっても仲良しの兄妹猫ちゃんたち。しかし、その日はお兄ちゃん猫が尻尾を膨らませて妹猫ちゃんを見つめていて…？喧嘩が始まってしまうのかと思いきや、予想外の結末を迎えた光景には「喧嘩する前の戦闘モードの時みたい」「いつまでも仲良しでいてね」とコメントが寄せられることに。こちらの投稿は5万再生を突破し、たくさんの人に癒しを届けることとなりました。

【動画：しっぽを膨らませる兄猫→妹猫がゆっくりと近づいてくると…喧嘩するかと思いきや『予想外の展開』】

みーちゃんを見て尻尾を膨らませるとら君

喧嘩を始めてしまうのではないかと思わせる猫ちゃんたちの光景が、予想外の展開を迎えたと話題に。その光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『花咲にゃあごろう』。

その日、茶トラ猫のとら君は、三毛猫のみーちゃんの方を見つめて尻尾を大きく膨らませていたそう。猫ちゃんのしっぽが膨らんでいるのは、驚いたり警戒しているときのサイン。普段、とら君とみーちゃんは喧嘩をすることのない仲良し兄妹のため、この光景には飼い主さんも驚いてしまったといいます。

いったい、ふたりはどうなってしまうのか…。飼い主さんがそんな不安に包まれていると、みーちゃんがゆっくりと、とら君の方へと歩み寄ってきたといいます。

近づいてくるみーちゃんに緊張

自分を見て緊張した様子を見せるとら君にゆっくりと近づくみーちゃん。よく見てみると、みーちゃんの尻尾もとら君のように普段よりひとまわり大きくなっています。

このまま距離を詰めては喧嘩が始まってしまうのでは…。そんなドキドキの光景ですが、飼い主さんはこのあと、予想外な展開を目撃することとなったのでした。

目の前までやってきたふたりは…

尻尾を膨らませながら、とら君との距離を詰めていくみーちゃん。そして、お互いの前足が届くほどの距離に近づいた瞬間…なんと、ふたりはお互いの鼻を近づけて、ごあいさつを始めたそう！

どうやら、仲良し兄妹のとら君とみーちゃんに、喧嘩をしてしまうのではないかという心配は必要なかったようです。

ひとしきり挨拶を済ませると、みーちゃんは何事もなかったかのように、とら君の横を通り過ぎていったとのこと。その光景に、なんだか肩の力が抜けていきます。

そんなとら君とみーちゃんの様子を近くで見守っていたわんちゃんも、いつも通りのふたりの様子にほっとしたのか、そっとその場を離れていったそう。とら君が緊張していた理由は原因不明だったものの、いつも通りのふたりに戻ってひと安心です。

こちらの光景には、「何かにビックリしたのかな？」「とら君には何かが見えたのかもですね…」「我が家のニャンズも時々なりますｗ」と、さまざまな感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『花咲にゃあごろう』では、そんな仲良し兄妹のとら君とみーちゃん、そしてトイプードルたちの日常が綴られていますよ。

とら君、みーちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「花咲にゃあごろう」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。