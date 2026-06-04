フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。6月4日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、ウクライナでの取材を終えて帰国した日本文学者・ロバート キャンベルが、『ウクライナの今』を詳しくレポートした。 ロバート キャンベル「ウクライナから昨日の夜8時頃、東京に帰ってきました。この番組には3週間ぶりですけ