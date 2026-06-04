お笑いタレントの東野幸治（58）が4日、自身のインスタグラムを更新。著名人との会食を報告した。東野は「先日ひょんなことから細木数子さんの娘さんとご飯食べました」とつづり、「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさんとの2ショットを投稿。「年下ですがご馳走になりましたご馳走様でした！」と続けた。東野は自身のラジオで、数子さんの人生を題材にしたNetflix作品