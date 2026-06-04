吉田知那美が図書館での様子やトレーニング姿を公開した(C)産経新聞社カーリング女子で3月末でロコ・ソラーレを退団した吉田知那美が自身のインスタグラムを更新し、長野・野沢温泉村の図書館でリフレッシュしている様子を公開している。吉田は「野沢温泉村の図書室の選書と棚づくりが素敵で。 直木賞、芥川賞、本屋大賞とがわかりやすくまとめられていて、3ヶ月くらい自分で本を選ばずこの棚読めばいいな、と思ってしまうほど