「素晴らしい腹筋」カーリング吉田知那美、黒タンクトップから“美ウエスト”がチラリ　図書館でのリフレッシュ姿も披露

吉田知那美が図書館での様子やトレーニング姿を公開した(C)産経新聞社

カーリング女子で3月末でロコ・ソラーレを退団した吉田知那美が自身のインスタグラムを更新し、長野・野沢温泉村の図書館でリフレッシュしている様子を公開している。

吉田は「野沢温泉村の図書室の選書と棚づくりが素敵で。 直木賞、芥川賞、本屋大賞とがわかりやすくまとめられていて、3ヶ月くらい自分で本を選ばずこの棚読めばいいな、と思ってしまうほど」などと綴っている。

【写真】カーリング吉田知那美の美しいウエスト、腹筋に注目（2枚目）

さらに、2枚目の写真には黒のタンクトップとタイツ姿でトレーニングする様子もアップ。美しいウエストもチラリとのぞかせ、鍛え抜かれた腹筋にファンも驚いている。

この投稿には「野沢温泉村の図書館、いいですね！」「心が豊になる、暮らしやすい処ですね」「素晴らしい腹筋」「さすがプロアスリート 立ち姿が美しい」「可愛い」「本を読んでる知那美選手、とても素敵です！！」と、続々とコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]