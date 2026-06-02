by TechCrunchAnthropicがアメリカ証券取引委員会(SEC)へ新規株式公開に向けた登録書類の草案を、2026年6月1日に非公開で提出しました。公開される株式数や価格は未定であり今後の市場動向など様々な要因によって決定されますが、同社は直近の資金調達で650億ドル(約10兆4000億円)を集めており、企業価値は9650億ドル(約154兆円)に達していると報じられています。Anthropic confidentially submits draft S-1 to the SEC \ Anthrop