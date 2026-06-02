680psを活かすためのアップデートアストン マーティンのニューモデル、『ヴァンテージS』が上陸を果たし、その試乗会が千葉県南房総市のTHE MAGARIGAWA CLUBで開催された。【画像】超高速域で手応えあり！680psの後輪駆動モデル『アストン マーティン・ヴァンテージS』全48枚2023年にオープンしたこの施設は1周3.5kmのクローズドトラックを含む会員制のドライビングクラブだが、試乗会の舞台としても重宝されている。特に今回の